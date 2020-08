FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 06. August: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: S&T, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (Presse-Call 7.30 h) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (Presse-Call 9.30 h) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 14.30 h) 07:30 DEU: Indus Holding, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 9.30 h) 07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:45 DEU: BayWa, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 07:50 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h) 08:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Metro Call zu Q3-Zahlen 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys Call zu Q2-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen 22:05 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 22:45 USA: News Corp, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Aviva, Halbjahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q2-Zahlen JPN: Nintendo, Q1-Zahlen JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen USA: Dropbox, Q2-Zahlen USA: GoPro, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen USA: Mylan, Q2-Zahlen USA: Motorola Solutions, Q2-Zahlen USA: First Solar, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/20 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/20 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz im EU-Vergleich 06/20 08:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Protokoll 10:00 ITA: Industrieproduktion 06/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi