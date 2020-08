FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.068 EUR0KJ XFRA GB0000066554 ABERFORTH SM.COS TR.LS-01 0.115 EUR1KG XFRA GB00BZ0D6727 KAINOS GROUP PLC LS-,005 0.074 EURBP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.051 EURNXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.473 EURJO1 XFRA US8004221078 SANFILIPPO,JOHN B. DL-,01 2.112 EURS0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.901 EUR3QM XFRA US5505501073 LUTHER BURBANK CORP. 0.049 EUR7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.084 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.042 EUR2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.194 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.097 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.093 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.135 EUR3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.025 EUR41Y XFRA US0552981039 BCB BANCORP. INC. DL-,01 0.118 EURIMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.374 EUR5B3 XFRA GG00BB0RDB98 BLUEFIELD SOLAR INCOME FD 0.022 EURT8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.135 EURM3N XFRA JE00BJ1DLW90 MAN GRP LTD.DL-0342857142 0.045 EURRUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.118 EUR18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 0.105 EURUIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.211 EURHSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.127 EUR