FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.205 EUR1OK XFRA GB0000667013 AVON RUBBER PLC LS 1 0.100 EURNWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.084 EURWAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.186 EURUNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.397 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.262 EURSRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.346 EURSWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.152 EURRIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.310 EUR98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.260 EURNFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.794 EURQC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.144 EURINL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.279 EURJB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.228 EURFE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.330 EUR4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.287 EUR3KC XFRA US3142111034 FEDERATED HERMES 0.228 EURKIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.169 EURVC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.051 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.072 EURCSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.344 EURQIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.296 EURF1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.003 EURG7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.017 EUR4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.088 EURFNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.019 EUR39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.034 EURUNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.410 EURRIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.328 EURBSP XFRA GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC LS-,025 0.153 EURMTX XFRA DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. 0.040 EURCRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.319 EURRDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.011 EURUNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 0.410 EUR1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.169 EUR