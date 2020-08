DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise auch im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben und ein neues Restrukturierungsprogramm angekündigt. Der Quartalsverlust war allerdings nicht ganz zu hoch wie von Analysten befürchtet. Eine Prognose für das Gesamtjahr wagte der Konzern weiterhin nicht. Per Ende Juni betrug die zentral verfügbare Liquidität 2,8 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem Stand am Ende des ersten Quartals.Es wurden folgende Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 2Q19 Umsatz 1.894 -80% -- 9.578 EBIT -1.846 -- -- 761 EBIT bereinigt -1.679 -- -1.961 754 Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.493 -- -1.774 226 Ergebnis je Aktie -3,12 -- -- 0,48 Free Cashflow bereinigt -1.130 -- -- 91

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro ):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 3.271 -41% 14 5.509 Betriebsergebnis -308 -- 14 643 Erg vor Steuern -343 -- 10 618 Ergebnis nach Steuern* -266 -- 13 462 Ergebnis nach Steuern/Dritten** -257 -- 3 531 Ergebnis je Aktie unverwässert* -1,33 -- 11 2,33 -* fortgeführte Geschäftsbereiche -** fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

HENKEL (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H20 ggVj Zahl 1H19 Umsatz 9.467 -6% 18 10.090 Organisches Wachstum -5,5 -- 18 0,1 EBIT bereinigt 1.207 -26% 18 1.641 Erg nach Steuern/Dritten ber 873 -27% 15 1.201 Ergebnis je Vorzugsaktie ber 2,01 -27% 17 2,77 Ergebnis nach Steuern/Dritten 774 -29% 13 1.088 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,78 -29% 13 2,51

MUNICH RE (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Bruttoprämien 12.278 +4% 5 11.799 Anlageergebnis 1.746 -8% 3 1.900 Operatives Ergebnis 703 -55% 6 1.569

-* Das Unternehmen hatte am 20.7. ein Nettoergebnis in Höhe von ca. 600 Mio Euro für das 2. Quartal berichtet.

-** Rückversicherung - Schaden/Unfall

COMPUGROUP MEDICAL (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 185 -1% 2 187 EBITDA bereinigt 44 0% 2 44 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 14 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,29

JENOPTIK (7:40 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Auftragseingang 161 -12% 11 182 Umsatz 167 -16% 11 199 EBITDA 19 -38% 10 30 EBIT 7,0 -64% 11 19 Ergebnis nach Steuern 4,8 -66% 2 14 Ergebnis je Aktie 0,08 -68% 9 0,25

SYMRISE (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H20 ggVj Zahl 1H19 Umsatz 1.828 +8% 17 1.692 Organisches Wachstum 2,8 -- 14 6,2 EBITDA 387 +13% 15 342 EBIT 264 +14% 12 232 Ergebnis nach Steuern 172 +18% 11 146 Ergebnis je Aktie 1,27 +17% 11 1,09

Weitere Termine

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/New Work SE , Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV

11:00 DE/Grenke AG, Online-HV

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende MTU Aero Engines AG 0,04 EUR Rio Tinto plc 119,74 Pence Unilever NV 0,41 EUR Unilever plc 36,98 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% - DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +11,0% gg Vm zuvor: +10,4% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.423.000 zuvor: 1.434.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozenti2ger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 5,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.604,50 -0,12 S&P-500-Indikation 3.328,25 0,06 Nasdaq-100-Indikation 11.102,00 -0,03 Nikkei-225 22.405,68 -0,48 Schanghai-Composite 3.358,63 -0,56 +/- Ticks Bund -Future 177,16 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.660,25 0,47 DAX-Future 12.619,50 0,00 XDAX 12.626,16 -0,01 MDAX 26.876,24 1,19 TecDAX 3.017,26 -0,10 EuroStoxx50 3.268,38 0,43 Stoxx50 2.971,08 -0,05 Dow-Jones 27.201,52 1,39 S&P-500-Index 3.327,77 0,64 Nasdaq-Comp. 10.998,40 0,52 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,12 -87

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Am fundamentalen Bild hat sich nichts geändert: Mit den weiter rasant steigenden Infektionszahlen weltweit erhöht sich auch das Risiko neuer Lockdowns mit entsprechend negativen wirtschaftlichen Folgekosten. Im Blick steht die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Hier wird im Konsens mit einem Anstieg um 1,4 Millionen gerechnet. Der ADP-Bericht am Vortag fiel sehr schwach aus und drückte auf das Sentiment an den Börsen. Daneben werden wie bereits in den vergangenen Tagen eine Flut von Quartalszahlen Akzente in den Einzeltiteln setzen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

Rückblick: Eine insgesamt positive Berichtssaison stützte das Sentiment. Zudem zeigten sich Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA klar im expansiven Bereich. Einen Wermutstropfen und leichten Belastungsfaktor stellten indes sehr schwache ADP-Daten dar. Für Telecom Italia (Tim) ging es um 4 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern hatte etwas bessere Quartalszahlen vorgelegt. Der Grund für den Kursanstieg waren aber in der Hauptsache Spekulationen, dass es zu einer Zusammenlegung der Netze von Tim und Open Fiber kommen könnte. Ahold Delhaize schlossen 5,3 Prozent fester. Klar positiv wurde der Nettogewinn gewertet. Die Zahlen von Voestalpine seien nicht schlechter als bisher befürchtet ausgefallen, hieß es. Für den Wert ging es um 3,6 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Positiv wurden die Geschäftszahlen der Dt. Post gewertet, die Aktie legte um 2,5 Prozent zu. Der Logistikkonzern hatte mehr verdient - trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie und die Restrukturierung des Streetscooters. Vonovia schlossen 3 Prozent fester. Der Immobilienkonzern hatte operativ mehr verdient. Dass die Allianz (minus 0,5 Prozent) keine Prognose für das laufende Jahr abgeliefert hatte. kam nicht gut an. Die Geschäftszahlen wurden als "ordentlich" eingestuft. Fresenius und FMC gaben nach Abstufungen durch Jefferies 5,9 bzw. 3,5 Prozent nach. Nach soliden Geschäftszahlen gewannen Commerzbank 4,9 Prozent. Für BMW verlief das zweite Quartal wie erwartet schwierig, für den Wert ging es um 3,5 Prozent nach unten. Für Continental ging es nach roten Zahlen um 2 Prozent nach unten. Qiagen gaben 2,8 Prozent nach. Im zweiten Quartal kam es zwar zu einem Umsatz- und Gewinnsprung. Beobachter schlossen aber ein Scheitern der Offerte von Thermo Fisher nicht aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Morphosys waren am Mittwoch im nachbörslichen Handel gefragt, nachdem das Unternehmen am späten Abend Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Die Titel wurden daraufhin 3,5 Prozent höher gestellt.

Metro legten nach Veröffentlichung endgültiger Zahlen um 1,4 Prozent zu. Der Handelskonzern ist im dritten Geschäftsquartal coronabedingt tiefer in die roten Zahlen gerutscht, was aber nicht überraschend kam. Zudem zeichnet sich im laufenden vierten Quartal eine Besserung ab.

Patrizia zeigten sich nach Zahlenvorlage gut behauptet. Das Unternehmen hatte trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt.

Amadeus Fire fielen um 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vorgenommen hatte.

USA / WALL STREET

Fester - Der Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft der Wall Street hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Der Nasdaq-Composite stieg im Verlauf erstmals über 11.000 Punkte. Befeuert wurde der neuerliche Anstieg von guten Nachrichten aus dem US-Servicesektor. Sie ließen den kleinen Dämpfer rasch vergessen, den der Markt anfangs von sehr schwachen Arbeitsmarktdaten erhalten hatte. Laut dem Abrechnungsdienstleister ADP entstanden im Juli gegenüber dem Vormonat sehr viel weniger neue Stellen im Privatsektor als erhofft. Disney stiegen um 8,8 Prozent. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt die Geschäfte des Unterhaltungskonzerns in erheblichem Maße. Disney hat deshalb in seinem dritten Geschäftsquartal fast 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Für Microchip Technology ging es 8,2 Prozent nach unten. Zwar fielen Ergebnis und Umsatzzahlen im ersten Geschäftsquartal besser als dem Unternehmen zugetraut aus. Doch blieb der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gemessen an den Erwartungen verhalten. Größter Verlierer im Dow waren Walmart mit minus 1,4 Prozent. Der Leiter der Gesundheitssparte des Konzerns, die Walmart mit der Einrichtung eigener Arztpraxen in seinen Filialen kräftig ausbauen wollte, verlässt das Unternehmen noch in dieser Woche.

Die Notierungen am Anleihemarkt sanken nach den überraschend starken Einkaufsmanagerindizes. Im Gegenzug erholten sich die Renditen von ihren zweitniedrigsten Schlussständen des Jahres. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,3 Basispunkte auf 0,55 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:42h % YTD EUR/USD 1,1881 +0,13% 1,1865 1,1900 +5,9% EUR/JPY 125,38 +0,08% 125,28 125,47 +2,9% EUR/CHF 1,0795 +0,17% 1,0776 1,0775 -0,6% EUR/GBP 0,9047 +0,05% 0,9043 0,9058 +6,9% USD/JPY 105,53 -0,07% 105,60 105,45 -3,0% GBP/USD 1,3132 +0,09% 1,3121 1,3137 -0,9% USD/CNH 6,9408 -0,04% 6,9436 6,9347 -0,4% Bitcoin BTC/USD 11.635,51 -1,195 11.776,26 11.672,89 +61,4%

Der US-Dollar gab deutlich nach, der ICE-Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Überzeugende Unternehmenszahlen und die Hoffnung auf neue Wirtschaftshilfen hätten das Interesse der Anleger an vermeintlich sicheren Häfen, zu denen auch der Dollar zähle, gedämpft, sagten Devisenhändler.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,21 42,19 +0,0% 0,02 -26,9% Brent/ICE 45,27 45,17 +0,2% 0,10 -27,1%

Erdöl sprang derweil auf ein Fünfmonatshoch. Der Fasspreis für US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 42,19 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 45,17 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf den überraschend deutlichen Einbruch der Lagerbestände in den USA, wie aus den offiziellen Regierungsdaten hervorging.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.045,37 2.040,00 +0,3% +5,37 +34,8% Silber (Spot) 27,27 27,03 +0,9% +0,24 +52,8% Platin (Spot) 975,20 969,75 +0,6% +5,45 +1,1% Kupfer-Future 2,90 2,92 -0,4% -0,01 +3,0%

Die Rekordjagd beim Goldpreis setzte sich fort. Bei 2.056 Dollar je Feinunze wurde ein weiteres Allzeithoch markiert. Im späten Handel stand der Goldpreis bei 2.042 Dollar und damit 1,2 Prozent über Vortagesniveau. Weiter trieben die Dollar-Schwäche, Angst vor einer zweiten Corona-Welle, eine Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China sowie die bisher ausgebliebene Einigung auf ein neues Hilfspaket in den USA. Daneben seien Ängste, dass nur noch eine uferlose Verschuldung den Absturz der US-Wirtschaft verhindern kann, weiterhin hoch, hieß es im Handel. Einige Teilnehmer führten den kräftigen Anstieg des Goldpreises auch auf die Explosion im Libanon zurück. Im asiatischen Handel zeigt sich der Goldpreis wenig verändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Reisewarnung Antwerpen

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die belgische Provinz Antwerpen ausgegeben. Wegen des jüngsten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen werde "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen" gewarnt, teilte das Auswärtige Amt mit.

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut junge Menschen ermahnt, "ihre Verantwortung" im Kampf zur Eindämmung des Coronavirus zu übernehmen. Je mehr junge Menschen sich wieder in Gesellschaft begeben würden, desto mehr würden sie als Überträger agieren, sagte WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan am Mittwoch.

BRASILIEN

Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins Selic auf ein Rekordtief gesenkt und zugleich die Tür für weitere Lockerungen offen gelassen, da die Inflationsaussichten unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft unter dem Ziel bleiben. Der geldpolitische Rat nahm den Selic-Zins um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent zurück. Das war die neunte Senkung in Folge.

ADIDAS

hat erstmals ein Kreditrating von zwei Ratingagenturen, Standard & Poor's und Moody's, erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hätten beide Ratingagenturen Adidas ein Investment-Grade-Ratings vergeben. Standard & Poor's habe Adidas mit A+ mit stabilem Ausblick bewertet, Moody's mit A2 mit stabilem Ausblick. Ein Kreditrating ist eine Voraussetzung für ein Unternehmen, Unternehmensanleihen zu begeben.

MERCK KGAA

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal über ein Drittel weniger verdient. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie waren in allen Bereichen zu spüren, am stärksten betroffen waren Healthcare und Performance Materials betroffen, wie die Merck KGaA mitteilte. Mit Blick auf das Gesamtjahr hat der Konzern seine Prognose leicht angepasst und erwartet nun sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis organisch ein leichtes bis moderates Wachstum. Es wurden folgende Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19 Gesamtumsatz 4.119 +4% 4.119 +4% 3.971 EBITDA* 1.074 -6% 1.079 -5% 1.139 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 565 -16% 582 -13% 669 Ergebnis nach Steuern/Dritten 290 -38% 401 -15% 471 Ergebnis je Aktie* 1,30 -16% 1,34 -13% 1,54

SIEMENS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.