HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Schülerinnen und Schüler sind nach fast dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechs Wochen Sommerferien ins neue Schuljahr gestartet. Am Donnerstagmorgen wurden an den 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt knapp 240 000 Jungen und Mädchen erwartet. Lediglich die gut 18 000 Erstklässler durften noch zuhause bleiben. Ihre Einschulung ist für kommenden Dienstag geplant. Nach Mecklenburg-Vorpommern, wo bereits am Montag die Schule wieder begonnen hat, ist Hamburg das zweite Bundesland, in dem die Ferien zu Ende gegangen sind. Kommende Woche folgen dann Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg.



Das Schuljahr in Hamburg begann wegen der Corona-Pandemie unter verschärften Bedingungen: So gelten an den Schulen strenge Hygieneregeln. Außerdem müssen alle Schüler, Lehrer und Besucher beim Betreten des Schulgeländes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser darf nach Angaben der Schulbehörde nur abgelegt werden, wenn die Schüler oder Lehrer im Klassen- oder Lehrerzimmer an ihrem Arbeitsplatz sitzen. Ebenfalls von der Maskenpflicht befreit sind Grundschüler bis zehn Jahre./klm/DP/jha

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de