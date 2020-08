Rückblick: Der DAX bewegt sich seit Anfang Juni unterm Strich seitwärts. Ein Durchbruchsversuch nach oben aus dieser langen Seitwärtsbewegung wurde am 21. Juli bei 13'313 von den Bären abgefangen. In der Folge ging es per Abwärtskurslücke ...

