FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die im Dax gewichtigen Aktien von Siemens werden am Donnerstag vorbörslich zur Stütze für den deutschen Aktienmarkt. Nach den Zahlen, die die Markterwartungen übertrafen, ging es für die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent auf knapp 115 Euro hoch. Den Corona-Crash haben sie bereits ausgemerzt, über 117,10 Euro winkt nun ein Hoch seit Ende Januar.



Analyst Simon Toennessen von Jefferies Research sprach auf den ersten Blick von sehr starken Zahlen, vor allem was das operative Ergebnis und die viel höher als erwartete Marge betrifft. Der größte Treiber für all dies bleibe das Geschäft mit Industrie-Software. Sein Kollege Andreas Willi von JPMorgan lobte auch die Barmittelentwicklung und das Wachstum im Bereich der Automation, wo Siemens die Konkurrenz abhänge./tih/zb



