Die Karl Meyer AG hat ihre in den Tochterunternehmen Carbo-NXT und CFK Valley Stade Recycling gebündelten Aktivitäten zum CFK-Recycling an die Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH veräußert. Damit trennt sich der norddeutsche Entsorger nach zehn Jahren von dem Geschäftsfeld. Der Standort der CFK-Recyclinganlage auf dem Karl Meyer-Betriebsgelände in Wischhafen bleibe aber erhalten, teilte das ...

