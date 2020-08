Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Adidas sieht nach einem erwartet coronabedingt schwachen zweiten Quartal Licht am Ende des Tunnels. Die Aktie reagiert am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursplus von gut vier Prozent auf den Quartalsbericht. Damit nähert sich das Papier wieder der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie."Das vergangene Quartal, in dem weite Teile der Welt lahmgelegt waren, hat beispiellose Herausforderungen an das Unternehmen gestellt. Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...