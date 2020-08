Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Auftragseingänge steigen im Juni überaus kräftig

Die Auftragseingänge der deutschen Industrie haben im Juni die Erwartungen weit übertroffen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 27,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einer Steigerung um 11,0 Prozent gerechnet. Schon im Mai waren die Auftragseingänge um bestätigt 10,4 Prozent gestiegen. Kalenderbereinigt lagen die Orders im Juni aber immer noch um 11,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Juni um 12,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni deutlich gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 12,5 Prozent. Den für Mai ursprünglich gemeldeten Anstieg von 10,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 9,7 Prozent.

Bank of England hält an Leitzins von 0,10 Prozent fest

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss der Notenbanker zum Leitzins fiel einstimmig. Die BoE dürfte ihren Leitzins für eine lange Zeit sehr niedrig lassen. Die Finanzmärkte setzen sogar zunehmend darauf, dass die Währungshüter im nächsten Jahr negative Zinsen einführen werden.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 213.067 angegeben - ein Plus von 1.045 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 214.113 Infizierte.

Deutsche erwarten zweiten Lockdown und Wirtschaftsschäden

Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) rechnen mit einem zweiten Lockdown noch in diesem Jahr. Von ihnen geht eine relative Mehrheit von 42 Prozent von strengeren Maßnahmen als noch im ersten Lockdown aus, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Spiegel ergab. 31 Prozent erwarten lockerere, 26 Prozent gleiche Beschränkungen wie in diesem Frühjahr.

Bundesregierung warnt vor Reisen nach Antwerpen

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die belgische Provinz Antwerpen ausgegeben. Wegen des jüngsten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen werde "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen" gewarnt, teilte das Auswärtige Amt mit. Es verwies darauf, dass die Tendenz der Zahl der Neu-Erkrankten sowie der Todesfälle seit Ende Juli 2020 erneut steigt, vor allem in Antwerpen.

Weiter Unklarheit über Ursache der verheerenden Explosionen in Beirut

Mehr als einen Tag nach den verheerenden Explosionen in Beirut liegen die Ursachen der Detonationen weiter im Dunkeln. US-Präsident Donald Trump relativierte seine ersten Äußerungen, es habe sich mutmaßlich um einen Anschlag gehandelt, und schloss einen Unfall nicht aus. Unterdessen ging die fieberhafte Suche in den Trümmerlandschaften nach Überlebenden weiter, und internationale Hilfseinsätze für die libanesische Hauptstadt rollten an.

WHO mahnt junge Menschen zu "Verantwortung" im Kampf gegen Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut junge Menschen ermahnt, "ihre Verantwortung" im Kampf zur Eindämmung des Coronavirus zu übernehmen. Je mehr junge Menschen sich wieder in Gesellschaft begeben würden, desto mehr würden sie als Überträger agieren, sagte WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan in Genf. "Die Jungen haben eine große Chance, die Übertragungen durch ihr Verhalten zu reduzieren", sagte Ryan.

Europa-Staatsminister wirft London Missachtung früherer Vereinbarungen vor

Kurz vor der nächsten Post-Brexit-Verhandlungsrunde hat Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) der britischen Regierung vorgeworfen, sich von früheren Vereinbarungen zu entfernen. Sorge bereite ihm der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, bei dem Großbritannien und die EU ursprünglich "das gemeinsame Ziel möglichst enger Abstimmung und Zusammenarbeit vereinbart" hatten, sagte Roth in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Pompeo will kommende Woche mehrere europäische Länder besuchen

Im Lichte des angekündigten Teilabzugs der US-Truppen aus Deutschland bereist US-Außenminister Mike Pompeo in der kommenden Woche mehrere europäische Länder. Ab dem 11. August werde er Polen, Tschechien, Slowenien und Österreich besuchen, kündigte Pompeo bei einer Pressekonferenz in Washington an. Es werde eine "sehr wichtige und produktive Reise".

Facebook löscht Trump-Botschaft zu Corona-Pandemie

Facebook hat eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump zur Corona-Pandemie gelöscht. Bei der Veröffentlichung handele es sich um eine "schädliche" Falschinformation über das Virus, begründete der US-Onlinekonzern die Maßnahme. Bei der Botschaft auf Trumps Seite handelte es sich um einen Video-Ausschnitt aus einem Interview im Sender Fox News. Darin führt Trump ins Feld, Kinder seien "fast immun" gegen das Coronavirus.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins auf Rekordtief

Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins Selic auf ein Rekordtief gesenkt und zugleich die Tür für weitere Lockerungen offen gelassen, da die Inflationsaussichten unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft unter dem Ziel bleiben. Der geldpolitische Rat nahm den Selic-Zins um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent zurück. Das war die neunte Senkung in Folge.

Philippinische Wirtschaft im zweiten Quartal massiv geschrumpft

Die philippinische Wirtschaft ist im zweiten Quartal hart von der Corona-Pandemie getroffen worden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,5 Prozent nach einem Rückgang von 0,7 Prozent im ersten Quartal, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Ökonomen hatten in einem Konsens des Wall Street Journal nur mit einem Minus von 8,5 Prozent gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juli 1,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juni war 1,6% - CBS

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.