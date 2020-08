Mit fünf Unternehmen aus dem DAX kamen gestern eine Menge an Quartalszahlen an einem Handelstag. Der DAX machte daraus jedoch wenig, in Summe 125 Punkte Bewegung innerhalb des Handelstages. Was steckt hinter dieser Regungslosigkeit? Blick auf die Wochenmitte Ein erneut fester Start brachte den DAX noch einmal zu seinem Widerstandsbereich, ...

