München (ots) - Jetzt heißt es tapfer sein, Jungs! Leider ist so ein Jahr auch schnell wieder rum, sonst würden wir einfach weiter machen. Denn die Idee war so simpel wie genial und neigt sich nun trotzdem dem Ende zu.Ein Jahr lang. Jeden verdammten Freitag. Lief BANG BOOM BANG auf TELE 5.Wir nehmen Abschied von Keek, Kalle, Andi, Schlucke und Kampmann: TELE 5 zeigt den Kultstreifen ein verdammtes allerallerletztes Mal. Am Freitag, den 7. August um 20.15 Uhr sagen wir zur besten Sendezeit auf Wiedersehen: "Bye, Bye, Bye, BANG BOOM BANG!"Wir sind am Ende angekommen. Auch bei unseren Zuschauern. Bis heute sind es knapp 6,7 Mio. unterschiedliche Zuschauer*, die BANG BOOM BANG eingeschaltet haben. Aus Zuschauern wurden Fans. Zwei unter ihnen sind sogar dem Aufruf von Regisseur Peter Thorwarth und Produzent Christian Becker gefolgt und haben wirklich jedes Mal eingeschaltet. Jeden Freitag. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit haben Björn und Mirco dieses Fernseherlebnis - den BANG BOOM BANG-Marathon - durchgezogen. Die zwei sind echte BANG BOOM BANG-Ultras!Neben einer Menge Respekt haben die beiden sich auch einen Komparsenauftritt in Peter Thorwarths neuem Film absolut verdient.Bye, Bye, Bye.BANG!BOOM!BANG!Am Freitag, den 7. August ein letztes allerletztes Mal. "BANG BOOM BANG" um 20.15 Uhr. Danach "WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT" ab ca. 22.25 UhrDas große Finale. Auf TELE 5.P.S. wer "BANG BOOM BANG" dann immer noch nicht gesehen haben sollte, der kann diesen Kultfilm noch 7 Tage und die beiden Kurzfilme "WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT" und "MAFIA, PIZZA, RAZZIA" bis Ende des Jahres auf 5flix.de finden.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 23.08.2019-01.08.2020, Marktstandard: TV.* 1-Minute konsekutive Nutzung, 0/1-Verfahren.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4672115