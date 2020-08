Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Haar (pta014/06.08.2020/10:00) - 06.08.2020 - Mit gestärkter Widerstandskraft behauptet sich die Aktie des Kunststoffverarbeiters, der Schlauch- und Verbindungsstoffe aus Hightech-Materialien für die Industrie herstellt, an der Börse. Der Kurs preist die Mittelfristziele allerdings noch nicht ein: Masterflex arbeitet darauf hin, durch rein organisches Wachstum in drei bis vier Jahren einen Umsatz von 100 Millionen Euro zu erreichen. Dazu soll auch die stärkere Konzentration auf die Medizintechnik und die Lebensmittelindustrie beitragen. Rückgänge aus anderen Segmenten, wie Maschinenbau und Automobilindustrie, werden damit kompensiert. Mit diesem Rückenwind sollen ab 2022 dauerhaft zweistellige EBIT-Margen erreicht werden. 2019 gelang ein Umsatzwachstum um 3.5 % auf 80 Millionen Euro nach 77.2 Millionen im Jahr zuvor. Das EBIT ging auf 5.1 Millionen Euro zurück nach 6.3 Millionen im Vorjahr und führte zu einer EBIT-Marge, die im Jahresvergleich von 8.1 auf 6.3 % sank. Die aktuell stabile finanzielle Lage der bodenständigen Gelsenkirchener ist nicht selbstverständlich. Neben der gesenkten Kostenbasis biete auch ein im Vorjahr neu abgeschlossener Konsortialkredit bei Bedarf mehr Planungssicherheit, teilte der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Bastin dem Nebenwerte-Journal mit. Der Cashflow stieg 2019 von 4.7 auf 6.7 Millionen Euro und lag damit deutlich über den Ausgaben für Investitionen, die auf 3.2 Millionen Euro sanken, nachdem sie sich im Vorjahr noch auf 5.2 Millionen Euro beliefen. Die erkennbar positiven Effekte aus dem seit einem Jahr laufenden Optimierungsprogramm sollten es in der von allen erwarteten und erhofften Erholung nach der Krise ermöglichen, die Mittelfristziele zu erreichen. Der ausführliche Bericht über die Masterflex SE mit dem Vorstandsinterview wird in der August-Ausgabe des Nebenwerte-Journals am 06.08.2020 veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können. (Ende) Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Leibstraße 61, 85540 Haar Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596700800108 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 06, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)





