NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63,50 Euro belassen. Experte Chetan Udeshi zufolge decken sich diese weitgehend mit den zuvor veröffentlichten Eckdaten. Der freie Mittelzufluss allerdings habe seine Annahme bei weitem überboten. Diese Kennziffer habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt und liege auch um fast das Doppelte über seiner Schätzung. Die Gründe hierfür seien niedrigere Steuern sowie ein besserer Kapitaleinsatz des Chemikalienhändlers, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./bek/jha/



