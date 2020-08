Stuttgart (ots) - Urlaub in Deutschland liegt ebenso im Trend wie Camping auf dem Bauernhof. Und damit Familien im Wohnmobil oder Wohnwagen leicht einen Bauernhof finden, der sie als Gäste willkommen heißt, bringt der Stuttgarter DoldeMedien Verlag jetzt den "Stellplatzführer Bauernhöfe" heraus. Er listet 150 Stellplätze für die ganze Familie auf, nennt die Übernachtungspreise und informiert ausführlich über die Ausstattung vor Ort."'Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan' ist bei uns im Sommer Motto und Programm. Wir alle spüren in diesem schwierigen Jahr Sehnsucht nach der Natur, möchten draußen sein und mit Partner, Kindern oder Enkeln die gemeinsame Zeit im Grünen genießen", sagt Christine Felsinger, Verlagsleiterin bei DoldeMedien. "Kühe streicheln und durchs Stroh rascheln, unterm Apfelbaum dösen, Brot und Gemüse direkt vom Bauern kaufen und was Leckeres daraus kochen - solche Träume vom Landleben werden jetzt für ein paar Urlaubstage Wirklichkeit. Dafür haben unsere Redakteure rund um Projektleiter Claus-Georg Petri die schönsten Orte recherchiert."Auf 172 Seiten informiert das Nachschlagewerk im praktischen Handbuchformat über Ferien-Bauernhöfe, Angebote wie Hofladen, Mithilfe im Stall oder auf dem Feld, Wander- und Radfahrmöglichkeiten sowie Grill- und Spielplätze. Auch Vermiet-Unterkünfte auf den Höfen werden genannt für Gäste, die ohne eigenes Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen.Auf jeweils einer Seite im Buch erfährt der Leser alles Wissenswerte über Bauernhof und Übernachtungsplatz. Die Gehöfte sind alphabetisch nach Ortsnamen sortiert. Eine Übersichtskarte zeigt, wo sich die jeweiligen Höfe befinden. Reportagen über Urlaub auf dem Bauernhof vermitteln Alltagsfeeling und geben Tipps.Der "Stellplatzführer Bauernhöfe, Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan" erscheint am 7. August 2020. Zu haben ist der praktische Leitfaden samt Checkliste für das Gepäck im Buchladen oder direkt beim DoldeMedien Verlag: www.shop.doldemedien.de (http://www.shop.doldemedien.de).Stellplatzführer Bauernhöfe, Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan, 150 Stellplätze für die ganze Familie, DoldeMedien Verlag, Stuttgart, 2020, ISBN 978-3-928803-97-7, 19,90 EuroPressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHClaus-Georg PetriNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49-711 33 549 43claus-georg.petri@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/4672195