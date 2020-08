Stuttgart (ots) - "Lachen ist bunt! - Die CSD Comedy-Party" am Samstag, 8. August 2020, 21:50 bis 22:50 Uhr, SWR Fernsehen und ab Donnerstag, 6. August 2020, 20 Uhr in der ARD Mediathek / Moderation Constantin ZöllerModerator Constantin Zöller lädt ein zur Christopher Street Day-Party im SWR Fernsehen. Prominente Künstler*innen aus den Bereichen Comedy und Musik sorgen im Mannheimer Zirkus Paletti mit Witz und Schlagfertigkeit für Unterhaltung und ausgelassene Partystimmung. Ob queer oder hetero - hier feiern alle mit. Die Sendung "Lachen ist bunt! - Die CSD Comedy-Party" ist zu sehen am Samstag, 8. August 2020, 21:50 bis 22:50 Uhr im SWR Fernsehen und ab Donnerstag, 6. August, 20 Uhr in der ARD Mediathek.Mit dabei sind die Comedians Désirée Nick, Simon Stäblein, Tahnee, Markus Barth und Marcel Mann. In ihren Auftritten thematisieren sie queere Lebenswelten, erzählen Anekdoten und nehmen gegenwärtige Vorurteile aufs Korn.Show-Acts und GrußbotschaftenEine Liveband sorgt für musikalische Unterhaltung. Als Show-Acts treten außerdem Ross Antony und die Dragqueen Yoncé Banks auf. Marcella Rockefeller präsentiert mit dem Sänger Faso ihre Party-Hymne "Heller". Gemeinsam mit der Freiburger Dragqueen Betty BBQ setzen sie im Verlauf der Sendung musikalische und optische Akzente. Weitere prominente Unterstützer*innen wie Bülent Ceylan, Hella von Sinnen und Conchita Wurst schicken Grußbotschaften nach Mannheim.CSD-Paraden fallen ausDie jährlichen CSD-Paraden sind nicht nur im Südwesten ein fester Ankerpunkt für Menschen aus der LGBTQ-Community. Der Christopher Street Day (CSD) verbindet traditionell ausgelassenes Feiern mit politischen Statements. Da die Paraden wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ausgefallen sind, möchte der Südwestrundfunk (SWR) mit dieser Fernsehshow aus Mannheim zumindest ein kleines Highlight setzen.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem 6. August, 20 Uhr, in der ARD Mediathek verfügbar unter www.ardmediathek.de (http://www.ardmediathek.de)Fotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/swr-christopher-street-dayNewsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4672238