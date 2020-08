FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht verbessert hat sich die Stimmung an der Wall Street in der vergangenen Woche. Damit bewegt sich die Laune der Investoren aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau, wie die aktuelle Umfrage des Anlegerverbandes AAII in den USA zeigt. Denn mit rund 20 Prozent Bullen und fast der Hälfte aller Anleger mit Bärenstimmung gab es in der Vorwoche rekordschlechte Zustände.

Dies hat sich nun leicht abgemildert: Das Bullen-Lager stieg um 3,1 Prozentpunkte auf nunmehr 23,3 Prozent. Dies ist aber immer noch Meilen entfernt vom historischen Normalniveau bei 38 Prozent. Die Anzahl negativer Investoren ging um 0,9 Prozentpunkte zurück, bleibt damit aber mit 47,6 Prozent aller Befragen auf Rekordstand. Historisch normal sind hier gerade einmal 30,5 Prozent. Der Zuwachs im Bullenlager speiste sich hauptsächlich aus den Neutralen. Dort ging es um 2,2 Prozentpunkte nach unten auf 29,1 Prozent.

Potenzial für deutsche Börse schmilzt

An der deutschen Börse haben sich die Aussichten indes wieder leicht verschlechtert. Die jüngste Kurskorrektur bei DAX & Co habe ausgereicht, um etliche Bären wieder als Käufer an den Markt zurückzubringen, stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen der Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt fest. Doch dies schränke den Rahmen für weitere Kursgewinne schon wieder ein.

Etliche mittelfristig orientierte Anleger hätten die vorübergehenden Preisrücksetzer zum Eindecken genutzt oder seien direkt auf die Long-Seite gewechselt. Damit schmelze aber eine wichtige Simmungsstütze schon wieder dahin, stellt Goldberg fest.

Insbesondere ein Blick auf die institutionellen Marktteilnehmer zeige, dass zwar immer noch ein Überhang der pessimistischen Teilnehmer bestehe; aber bereits mit Blick auf drei und sechs Monate zeige die jüngste Umfrage schon wieder einen leichten Optimismus. Daher dürfte vom DAX nur noch eine Konsolidierung auf hohem Niveau zu erwarten sein.

