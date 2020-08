FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (334) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HSBC PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 138 (148) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 4700 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 135 (159) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 250 (204) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 830 (810) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 720 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 101 (95) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 330 (325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 175 (168) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS PAGEGROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 375 (460) PENCE - LIBERUM INITIATES XP POWER LTD WITH 'BUY' - TARGET 5130 PENCE - PEEL HUNT RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2490 (1700) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 191 (162) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2400 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES G4S PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'OUTPERFORM'



