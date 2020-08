München (ots) -Seit dem 6. Dezember 2019 sind Saskia Esken und NorbertWalter-Borjans die erste "Doppelspitze" als Führung der SPD. Beideeingerechnet hatte die Traditionspartei seit 1990 zwanzigBundesvorsitzende. Esken und "Nowabo" ist es bisher nicht gelungen,die SPD, die noch unter Gerhard Schröder auf 34 Prozent kam, aus demUmfragetief von 15 Prozent und von Platz drei der Parteienlandschaftherauszuholen. Warum verfängt ihre Strategie nicht, die SPD links vonder Union wahrnehmbarer zu machen? Fehlt den Vorsitzenden einResonanzraum, weil sie nicht auch Minister sind? Hat Saskia Esken eingestörtes Verhältnis zur Polizei, wie ihr Kritiker vorwerfen, nachdemsie den Beamten u. a. latenten Rassismus attestiert hat? Sieht sieOlaf Scholz nach dem Wirecard-Skandal noch als möglichenKanzlerkandidaten? Wie denkt sie über die Bekämpfung vonRechtsextremismus, Kinderarmut und Ursachen des Klimawandels, währenddie Corona-Pandemie enorm viele öffentliche Mittel und Aufmerksamkeitverschlingt?Zu diesen und weiteren Themen befragt Tina Hassel, Studioleiterin desARD-Hauptstadtstudios, die Parteivorsitzende der SPD.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird imARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnenund Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Thomas KreutzmannIm Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 15:30 Uhr können Userinnen undUser ihre Fragen an Saskia Esken im Netz stellen. Die Fragen desPublikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau"und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (fragselbst) undYouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antwortengibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau"und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de.Weiterer Sendetermin der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten:16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen) Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4672359