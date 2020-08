Wahljahre in den USA haben an der Börse ihre eigenen Gesetze. Inwiefern sich 2020 auch dank Donald Trump abhebt, erklärt Investing.com-Analyst Robert Zach In der Regel sind US-Wahljahre gute Börsenjahre. Allerdings legen die Kurse meistens erst in der jeweils zweiten Jahreshälfte zu. Insofern ist der bisherige Jahresverlauf 2020 kein zwingender Indikator dafür, ob die Regel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...