Die Automobilindustrie kann für die Umsetzung von Hybridanwendungen, seien es Mild-, Plug-in- oder Vollhybride, auf unterschiedliche Lösungen für den Antriebsstrang zurückgreifen. Von der P0-Architektur über P1, P2, P3 und P4 bis hin zu PS (Powersplit) stehen verschiedene Anordnungsvarianten zur Auswahl. Diese unterscheiden sich vornehmlich durch die Positionierung des Elektromotors innerhalb der Antriebsstrangarchitektur: Bei P0 ist dieser direkt mit dem Verbrenner verbunden, bei P1 am Motorausgang vor dem Getriebe montiert. In der P2-Konfiguration befindet er sich am Getriebeeingang, in P3 am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...