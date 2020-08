Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Tech-Werte in den USA sind in geradezu schwindelerregende Höhen gestiegen. Geht da trotzdem noch mehr? Zertifikate-Experte Anouch Wilhelms, Société Générale, blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" auf die Entwicklung beim Nasdaq. Was er den US-Techwerten noch zutraut und wie Anleger z.B. mit Turbo-Optionsscheinen je nach Marktmeinung auf die weitere Entwicklung setzen könne, erklärt er im vollständigen Interview mit Moderatorin Viola Grebe.