"Wenn man das über die Medien erfährt, ist das sehr seltsam", sagte Betriebsrat Peter Bacun in der ORF-"ZiB1" am Mittwochabend. Für die Region sei der Jobabbau "ein Wahnsinn. Dementsprechend ist die Mannschaft anzusprechen", sagte wiederum der Kindberger voest-Betriebsrat Mathias Narnhofer. In Kindberg wackeln per September bzw. Oktober 250 Jobs, in Kapfenberg 300. Der weltweit aktive Technologiekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...