+++ ??????Deutsche Industrieaufträge steigen im Juni an +++ Der DE30 scheitert zum dritten Mal am Widerstand bei 12.750 Punkten +++ Umsatzberichte von Merck, Lufthansa und Siemens +++ Die Aktien in Europa handeln heute tiefer. Dank der soliden Daten zu den Industrieaufträgen im Juni änderte sich heute wenig an den Werten des DE30s. Die einzigen nennenswerten Daten sind die Daten ...

