Die Devisenmärkte haben den US-Dollar in den letzten drei Wochen vor allem aufgrund der erwarteten Konjunkturschwäche bis auf das Vorpandemie-Niveau verkauft. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die sich den Prognosen zufolge in der letzten Woche kaum verbessern werden, stehen im Fokus, so FXStreet Analyst Joseph Trevisani. Wichtige Zitate ...

