Der US-Hersteller von Dünnschicht-Modulen plant, seine Werke in den USA und in Asien zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Zudem ist First Solar der internationalen Unternehmensinitiative RE100 beigetreten.First Solar betreibt in den USA, Malaysia und Vietnam drei Werke mit einer Fertigungskapazität von zusammen 5,5 Gigawatt. Spätestens ab 2028 sollen sie ausschließlich mit erneuerbaren Energien produzieren. Für sein Werk im US-Bundestaat Ohio sowie die Forschungszentren in Kalifornien und Ohio will der Hersteller von Cadmiumtellurid-Modulen diese Marke bereits 2026 erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...