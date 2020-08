Crown Bioscience gibt heute die Ernennung von John Gu zum Chief Operations Officer bekannt. Herr Gu wird eine Führungsrolle bei der Förderung von Exzellenz in CrownBio's globalen Betrieben übernehmen und dabei seine umfassende Expertise in der Digitalisierung zur Steigerung der Produktivität nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200806005088/de/

Crown Bioscience Chief Operations Officer John Gu (Photo: Business Wire)

Herr Gu kommt zu CrownBio von WuXi Nextcode, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der genomischen Datenanalyse, wo er als General Manager für das China-Geschäft sowie als Chief Digital Officer tätig war. Bei WuXi Nextcode leitete John Gu eine Block Chain-fähige, sichere mobile Gesundheitsdatenbank, die genomische, klinische und verhaltensbezogene Daten für eine präzise Gesundheitsversorgung integriert. Er leitete auch die Anstrengungen des Unternehmens um die Anwendung großer Datenmengen und KI-Technologien zur Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz der medizinischen Genominterpretation und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch digitale Technologien.

"Ich freue mich sehr, John im Führungsteam willkommen zu heißen", so Dr. Armin Spura, Chief Executive Officer von CrownBio. "John bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich der globalen Geschäfts- und Betriebsumwandlung mit, und seine fundierten Kenntnisse über das Wachstum von Technologieplattformen werden dazu beitragen, dass sich die globalen Aktivitäten von CrownBio weiterentwickeln und auszeichnen und gleichzeitig unsere innovativen digitalen und in silico präklinische Lösungen."

Vor WuXi Nextcode bekleidete Herr Gu nacheinander leitende Technologie- und Betriebspositionen in Digital- und Technologieunternehmen, wo er mehrere große globale IT-Transformationsprojekte zum Erfolg brachte. Dazu zählt auch Alcatel-Lucent, wo John Gu die IT-Integration und die digitale Transformation in Betrieben in über 140 Ländern leitete.

"Ich freue mich, zu diesem Zeitpunkt bei CrownBio einzusteigen", erklärte John Gu. "Die Biowissenschaften erleben ein exponentielles Wachstum aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie in mehreren Disziplinen. Durch verbesserte operative Exzellenz, Innovation und digitale Technologien sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden auch weiterhin einen Mehrwert zu bieten", sagte John Gu.

Herr Gu hält einen MBA der University of Chicago, einen MS in Informatik der Loyola University of Chicago und einen Double Major BS in Informatik und Elektrotechnik der Shanghai Jiao Tong University.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungen und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. Mit einem umfangreichen Portfolio an relevanten Modellen und Vorhersageinstrumenten ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.crownbio.com

? https://www.jsrlifesciences.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200806005088/de/

Contacts:

Medien:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

pr@crownbio.com