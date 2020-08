Köln (ots) - Für die schwarzhumorige TVNOW-Serie "Unter Freunden stirbt man nicht" haben in dieser Woche die Dreharbeiten begonnen. Die vierteilige Miniserie versammelt Stars wie Iris Berben ("Die Protokollantin"), Heiner Lauterbach ("Enkel für Anfänger"), Adele Neuhauser ("Tatort: Wien"), Walter Sittler ("Der Kommissar und das Meer") und Michael Wittenborn ("Merz gegen Merz") vor der Kamera."Unter Freunden stirbt man nicht" erzählt die Geschichte einer Gruppe langjähriger Freunde im besten Alter. Als einer der Freunde, seines Zeichens renommierter Wissenschaftler und heißester Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis, unverhofft stirbt, schmieden die Hinterbliebenen einen waghalsigen Plan. Sie wollen den Tod ihres Freundes bis zur Bekanntgabe der Nominierungen in fünf Tagen geheim halten. Erste Maßnahme: Schlafzimmer kühlen und Fenster zu, damit bloß keine Fliegen reinkommen. Doch das Unterfangen stellt ihre Freundschaft schnell auf eine harte Probe und gerät Schritt für Schritt außer Kontrolle...Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL: "Mit 'Unter Freunden stirbt man nicht' geht nun eines unserer ersten Gemeinschaftsprojekte der TVNOW-Offensive in den Dreh und wir scharren hoch motiviert und vorfreudig mit den Hufen. Diese witzige, übermütige und zugleich herzerwärmende Geschichte über die großen Themen des Lebens nimmt einen sofort in seinen Bann und wir freuen uns schon sehr darauf, dass diese nun mit einem großartigen Cast und einem starken Team hinter der Kamera zum Leben erweckt wird."Christina Christ, Produzentin Keshet Tresor Fiction: "Wir freuen uns sehr mit 'Unter Freunden stirbt man nicht' als erstes Fiction-Projekt unserer deutschen Keshet Dependance mit einem geradezu unschlagbaren Package aufwarten zu können und sind sehr glücklich, hierfür mit VOX in Kombination mit TVNOW den perfekten Senderpartner gefunden zu haben."Bis Mitte September wird "Unter Freunden stirbt man nicht" in Köln, Bonn und Umgebung von Keshet Tresor Fiction produziert. Produzenten sind Christina Christ und Axel Kühn, Producerin Tina Hechinger. Regie führt Felix Stienz ("Merz gegen Merz", "Frau Jordan stellt gleich") nach Drehbüchern von Claudius Pläging ("Der Vorname"). Die Miniserie ist eine Adaptation der israelischen Serie "Stockholm" (Vertrieb: Keshet, Sender: KAN) nach dem gleichnamigen Roman von Noa Yedlin. Redaktionell verantwortlich ist Thomas Disch unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. "Unter Freunden stirbt man nicht" wird von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert. Die Ausstrahlung ist zuerst auf TVNOW und später bei VOX geplant."Unter Freunden stirbt man nicht" ist Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TVNOW - in Zusammenarbeit mit RTL und VOX. Hier gehen starke Geschichten in Serie mit Deutschlands Bestbesetzung - vor und hinter der Kamera: von Alexandra Maria Lara und Iris Berben über Heiner Lauterbach, Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Ralf Husmann, Nico Hofmann, Oliver Berben, Sherry Hormann, Lutz Heineking, jr., und vielen weiteren einzigartigen Kreativen.Alle TVNOW-Fiction-Projekte finden Sie hier im Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/TVNOW-Fiction-Ausblick-20-21/Pressekontakt:Ernst Rudolfernst.rudolf@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74310Janine Jannesjanine.jannes@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74410Mediengruppe RTL Deutschland GmbHPicassoplatz 1D-50679 KölnOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4672622