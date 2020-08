Viscom AG erhält Großauftrag aus dem Bereich der Inspektion von Energy Storage ProductsDGAP-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Viscom AG erhält Großauftrag aus dem Bereich der Inspektion von Energy Storage Products06.08.2020 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Viscom AG erhält Großauftrag aus dem Bereich der Inspektion von Energy Storage ProductsHannover, 6. August 2020 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) hat einen Großauftrag über die Lieferung von Röntgeninspektionssystemen von einem Kunden aus dem Bereich der Batteriefertigung erhalten. Die von Viscom verfolgte Strategie, besonderes Umsatzpotential im Bereich der Inspektion von Energy Storage Products - also in der Batterieinspektion - zu erschließen, wird damit erfolgreich umgesetzt. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Mio. EUR und wird überwiegend im Geschäftsjahr 2021 umsatzwirksam.Über Einzelheiten des Auftrags wurde mit dem Kunden Stillschweigen vereinbart.Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de06.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1111833Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111833 06.08.2020 CET/CEST