Das neue Zentrum untersucht, wie sich mit Künstlicher Intelligenz Strom-, Wärme- und Verkehrssektor über automatisierte Entscheidungen verbinden lassen. Rund 100 Experten sollen hier den Einsatz von KI in der Energiewirtschaft erforschen.Künstliche Intelligenz (KI) kommt in der Energiewirtschaft bisher vor allem bei Monitoring- oder Prognoseaufgaben zum Einsatz. Mit Fortschreiten der Energiewende, einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und der Sektorenkoppelung wird KI künftig aber auch in großem Maßstab die Prozesse des Energiesystems steuern. Wie das vonstatten gehen könnte, soll nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...