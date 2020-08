Google hat den Verkauf seiner Vorzeige-Smartphones Pixel 4 und 4 XL in den USA eingestellt. Damit beerdigt der Android-Entwickler seine 2019er Geräte noch vor dem Marktstart des Pixel 4a, 4a 5G und Pixel 5, die allesamt im Oktober erwartet werden. In Deutschland werden sie weit unter Verkaufspreis verhökert. Nach nur neuneinhalb Monaten trägt Google seine Pixel-4-Modelle (Test) zu Grabe. Die Geräte wurden im Oktober 2019 vorgestellt und werden im US-Google-Store als ausverkauft angezeigt. Gegenüber US-Medien hat Google das Verkaufsende bestätigt. In deutschen Stores ist bislang nur eine Variante verschwunden. Pixel 4 kürzer als die Vorgänger im Verkauf Google Pixel 4. (Foto: t3n) "Der Google-Store ...

