Die Serie P560 mit einem Leistungsbereich von 3 bis 10 kW und eignet sich für den Einsatz als Hochleistungs-Planar-Transformator in Elektro- und Hybridfahrzeugen. Im Zielfrequenzbereich von 40 bis 125 kHz sind Stromstärken von bis zu 400 A möglich. Auf Wunsch sind auch Heatsinks aus Aluminium erhältlich, die laut Hersteller für eine effiziente Wärmeabführung in der Applikation und eine solide mechanische Unterbringung in der Baugruppe sorgen. Die ...

