An der Börse ist die Stimmung für den DAX aktuell etwas getrübt. Das Kursbarometer verliert 16 Punkte. Die Bären haben sich zur Stunde am Aktienmarkt knapp gegenüber den Bullen durchgesetzt. Der DAX verlor leicht um 0,60 Prozent an Wert. Gegenwärtig notiert das Börsenbarometer bei 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...