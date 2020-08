Die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte in den USA ging im zweiten Quartal um 34 Milliarden Dollar oder 0,2% zurück und markierte damit den ersten negativen Wert seit 2014, wie die Federal Reserve Bank of New York in ihrem jüngsten Quartalsbericht über die Verschuldung und Kredite der privaten Haushalte feststellte. "Angesichts des starken Rückgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...