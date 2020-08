BERLIN (Dow Jones)--Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz hat in Deutschland in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise zugenommen. Aktuell hat jeder fünfte Erwerbstätige sehr große oder große Sorge, wegen der Pandemie seinen Arbeitsplatz zu verlieren, so eine Umfrage des Instituts Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend. Anfang Mai traf das nur auf 13 Prozent zu.

Bei drei von vier Erwerbstätigen ist die Sorge vor dem Job-Verlust hingegen weniger groß beziehungsweise klein, was einem Rückgang um 8 Prozentpunkte von zuvor 84 Prozent im Mai entspricht.

Dabei ist die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz umso größer je weniger man verdient. Bei den Erwerbstätigen, die über ein monatliches Haushalts-Nettoeinkommen von weniger als 1500 Euro verfügen, haben 66 Prozent sehr große beziehungsweise große Sorge um ihren Job. Bei jenen mit einem monatlichen Haushalts-Nettoeinkommen von mehr als 3.500 Euro trifft das nur auf 6 Prozent zu.

Die Sorge, dass sich die persönliche wirtschaftliche Lage wegen der Corona-Pandemie verschlechtert, ist bei knapp drei Vierteln der Deutschen (73 Prozent) weniger groß beziehungsweise klein (-1); bei einem Viertel (26 Prozent) ist sie hingegen unverändert sehr groß oder groß.

Die Mehrheit der Deutschen blickt negativ auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland insgesamt. 61 Prozent beurteilen sie derzeit als weniger gut oder schlecht, 2 Punkte mehr als im Juni. Als sehr gut oder beurteilten 38 Prozent der Befragten die Lage (-2). Die Sorge, dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland wegen der Corona-Pandemie verschlechtert, ist bei sieben von zehn Deutschen sehr groß oder groß. Das entspricht einem Rückgang um 6 Punkte im Vergleich zu Mai. Bei 28 Prozent ist die Sorge weniger groß beziehungsweise klein, was einem Anstieg um 4 Punkte entspricht.

Für die Umfrage befragte Infratest Dimap am Montag und Dienstag 1.011 Wahlberechtigte per Telefon.

