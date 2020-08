Halle (ots) - Alexander Lukaschenko regiert seit 1994 mit eiserner Faust in Weißrussland. Kompromisslos. Gnadenlos. Lukaschenko bekennt sich nicht nur zur Diktatur. Er gibt seinen Gegnern auch immer wieder zu verstehen, dass er sie im Zweifel niederknüppeln und einkerkern lassen wird, wenn sie mehr sein wollen als nur Staffage des Regimes. Und er tut es.

Niemand sollte sich deshalb in diesen Tagen einer Illusion hingeben. Jene drei Frauen mit Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja an der Spitze, die Lukaschenko mit einer mutigen und klugen Kampagne herausfordern, haben keine Chance. Lukaschenkos Wahlsieg steht schon lange fest. Sollte es danach nennenswerte Proteste geben, wird er zuschlagen lassen.



