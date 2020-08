Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 1. August stärker gesunken als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 249.000 auf 1.186.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 1.423.000 vorhergesagt.

Deutsche wegen Corona zunehmend besorgt um eigenen Arbeitsplatz

Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz hat in Deutschland in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise zugenommen. Aktuell hat jeder fünfte Erwerbstätige sehr große oder große Sorge, wegen der Pandemie seinen Arbeitsplatz zu verlieren, so eine Umfrage des Instituts Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend. Anfang Mai traf das nur auf 13 Prozent zu. Bei drei von vier Erwerbstätigen ist die Sorge vor dem Job-Verlust hingegen weniger groß beziehungsweise klein, was einem Rückgang um 8 Prozentpunkte von zuvor 84 Prozent im Mai entspricht.

Ministerium: "Hohe" Nachfrage nach verschiedenen Corona-Hilfen

Bei allen Instrumenten des Corona-Hilfspakets ist eine "hohe Nachfrage" zu verzeichnen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen hätten Kredite bei der staatlichen Förderbank KfW und Soforthilfen nachgefragt. Diese Hilfen belaufen sich nach aktuellen Zahlen auf insgesamt 56,2 Milliarden Euro. Alleine bis Mittwoch wurden beim KfW-Sonderprogramm Unternehmen Darlehen im Umfang von 41,9 Milliarden Euro gewährt. Insgesamt seien 76.500 Kreditanträge bewilligt worden. Über 90 Prozent der Kredite aus dem KfW-Sonderprogramm sei dabei im Segment bis 800.000 Euro vergeben worden, so das Ministerium.

Bislang bekamen mehr als 2 Millionen Kleinunternehmer Staatshilfe

Der Staat hat seit Ausbruch der Corona-Krise mehr als zwei Millionen Kleinunternehmern und Soloselbständigen mit insgesamt 64,3 Milliarden Euro geholfen. Insgesamt wurden 2,28 Millionen Hilfsanträge gestellt und von den Behörden bearbeitet, wobei 1,87 Millionen Anfragen bewilligt wurden. Das ergibt sich aus einer internen Übersicht der Bundesregierung zur Lage der deutschen Wirtschaft in der Pandemie, die der Wirtschaftswoche vorliegt. Das Bundeswirtschaftsministerium konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Tschechiens Notenbank lässt Leitzins bei 0,25 Prozent

DJG/DJN/AFP/apo/err

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.