Match Group (WKN: A2P75D) begeistert Nutzer und Anleger zugleich: Nach Vorlage der Q2-Zahlen stieg die Aktie am Mittwoch bis auf 123,00 USD - Allzeithoch! Der neue CEO Shar Dubey, seit 1. März im Amt, konnte am Dienstag tolle Quartalszahlen vermelden. Demnach erzielte Match Group bei einem Anstieg um 12 Prozent Quartalserlöse in Höhe von 555 Millionen US-Dollar. Satte 103 Millionen US-Dollar bleiben den Aktionären. Besonders profitierte der Umsatz vom starken Zuspruch von Smartphone-Nutzern nach ...

