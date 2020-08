Medienmitteilung

SHL gibt vorläufige Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr 2020 bekannt

Tel Aviv / Zürich, 7. August 2020 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gibt heute ein Update bezüglich seiner Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2020 bekannt.

Zu Beginn der COVID-19 Pandemie ergriff das Unternehmen zahlreiche Massnahmen, um einen sicheren und nahtlosen Weiterbetrieb zu ermöglichen und gleichzeitig neue Betriebsmodelle zur Bedienung und Rekrutierung von Kunden sowie eine geschützte Arbeitsumgebung für seine Mitarbeitenden einzuführen.

Zu diesen Massnahmen gehören die Einführung verschiedener Betriebsprozesse sowohl in Israel als auch in Deutschland. Es werden beispielsweise in sich geschlossene Schichten ("Kapseln") eingesetzt und ein grosser Teil der Belegschaft arbeitet im Home-Office. Alle Massnahmen werden durch IT- und Kommunikationslösungen unterstützt. Angesichts der anhaltenden Prävalenz von COVID-19 (Israel ist nach wie vor stark von einer zweiten, stärkeren Welle betroffen) und der Tatsache, dass es sich um ein rollendes Ereignis handelt, dauern diese operativen Veränderungen an, was zu einer verringerten operativen Effizienz und erhöhten Kosten führt.

Darüber hinaus verlangsamte sich die Rekrutierung von Patienten für Telemedizin-Programme für chronische Krankheiten von SHL in Deutschland und es kommt zu einem Rückgang der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch einen der institutionellen Kostenträger, mit dem das Engagement in diesem Jahr endet. Das Unternehmen erwartet deshalb in diesem Jahr kein leistungsabhängiges Einkommen.

Infolgedessen rechnet SHL auf der Grundlage vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen mit Einnahmen von etwa 19.3 Mio. USD und einem EBITDA im Bereich von 1.7 bis 2.3 Mio. USD für das H1 2020.

SHL wird den Finanzbericht für das erste Halbjahr 2020 am 30. September 2020 veröffentlichen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.