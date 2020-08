FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES CO. 0.152 EUR3FG XFRA US02607T1097 AMERN FINANCE TRUST 0.060 EUR3RY XFRA US3189161033 FIRST BANCSHARES INC.DL 1 0.084 EUR0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EURKPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.043 EUR19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.270 EURNRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.118 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.211 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.118 EUR56N XFRA US0213471099 PEOPLE'S UTAH BANC.DL-,01 0.110 EUR54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.122 EUR0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 1.967 EURAXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 3.800 EURBSK XFRA US1091991091 BR.SCH.ED.HLD.SP.ADR CL.A 0.101 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.304 EUR2OX XFRA US38267D1090 GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01 0.971 EUR3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.042 EUR