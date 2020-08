Diligent Corporation ("Diligent"), ein weltweit führendes zukunftsorientiertes Governance-Unternehmen, auf das fast 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte aus der Wirtschaft vertrauen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen erhöhte Investitionen von der Clearlake Capital Group L.P. (zusammen mit deren Tochtergesellschaften im Folgenden als "Clearlake" bezeichnet) sowie eine Neuinvestition von Fonds erhalten hat, die von Blackstone Tactical Opportunities (NYSE: BX) verwaltet werden.

Seit Insight Partners ("Insight"), der größte Investor von Diligent, das Unternehmen im Februar 2016 übernahm und privatisierte, konnte Diligent seinen Kundenstamm von 4.400 auf mehr als 19.000 Kunden erhöhen und sein Produktportfolio in eine integrierte Suite von SaaS-Lösungen umwandeln. Diese ermöglichen eine sichere Zusammenarbeit und Kommunikation sowie ein sicheres Sitzungsmanagement für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und Führungsgremien. Darüber hinaus befähigt Diligent Führungskräfte, aus einer effektiven Unternehmensführung Wettbewerbsvorteile zu erzielen, indem sie Verantwortlichkeit und Transparenz in ihren Unternehmen fördern, die Prioritäten der Interessengruppen und Aktionäre unterstützen sowie Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

"In den vergangenen Jahren haben Insight und Clearlake die Ressourcen, Handlungshilfen und die Unterstützung bereitgestellt, um unsere Vision bei Diligent zu verfolgen. Ich freue mich sehr darauf, die Partnerschaft mit erhöhten Investitionen von Clearlake und einer Neuinvestition von Blackstone zu intensivieren", so Brian Stafford, President und CEO von Diligent. "Eine moderne Governance ist in der heutigen Wirtschaft wichtiger denn je. Unsere Lösungen sind bei der Unterstützung von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften, die souverän ihre Unternehmen führen und Veränderungen vorantreiben, von zentraler Bedeutung. Ich sehe auch mit Freude der Zusammenarbeit mit unseren Investoren entgegen, im Rahmen derer wir die nächste Wachstumsphase erreichen und für unsere Kunden weiterhin fortschrittliche Lösungen entwickeln werden."

"Wir waren uns bereits vor zwei Jahren, als wir in Diligent investierten, der Tatsache bewusst, dass Diligent ein herausragendes Unternehmen ist. Das Team von Diligent hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen", so Behdad Eghbali, Mitbegründer und Managing Partner von Clearlake. "Wir sind davon überzeugt, dass Diligent mit seiner führenden Software und seiner stringenten Vision hervorragend positioniert ist, um die Produktkategorie Modern Governance einzuführen. Wir freuen uns darauf, Brian Stafford und sein Team zusammen mit Insight und Blackstone zu unterstützen. In dieser Zeit wird Diligent weiterhin wegweisende Lösungen für seine Kunden in aller Welt bereitstellen."

"Das weltweit führende Software-Angebot von Diligent genießt bei Führungskräften aus der Wirtschaft großes Vertrauen. Dazu zählen auch viele der mehr als 250 Portfolio-Unternehmen von Blackstone", so Viral Patel, Senior Managing Director bei Blackstone. "Da der Fokus auf eine starke Corporate Governance erst in den kommenden Jahren zunehmen wird, freuen wir uns auf die Partnerschaft mit dem Managementteam des Unternehmens und darauf, sein weiteres Wachstum voranzutreiben."

John Stecher, Chief Technical Officer (CTO) von Blackstone, ergänzt: "Wir waren beeindruckt, wie fortschrittlich und zukunftsorientiert die Produkt- und Technologieteams von Diligent arbeiten. Sie liefern hochmoderne, sichere digitale Lösungen in einem Bereich der Corporate Governance, der ganz klar rasant an Fahrt aufnimmt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um ihre Produkte voranzubringen und eine tiefergehende Akzeptanz überall bei Blackstone zu erzielen."

"Seit unserer Partnerschaft mit Diligent im Februar 2016 hat das Unternehmen seine Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt, das Umsatzwachstum beschleunigt, wichtige Produktinnovationen geliefert und seine Präsenz auf internationalen Märkten ausgebaut", so Deven Parekh, Managing Director von Insight. "Ich arbeite sehr gerne mit Brian Stafford und seinem Führungsteam zusammen und unterstütze sie dabei, die Führungsposition von Diligent in der Softwarebranche auszubauen. Wir freuen uns darauf, Diligent weiterhin zu unterstützen und mit Clearlake und Blackstone zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen weitere neue Produktkategorien entwickelt."

Über die Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben. Als Finanzberater von Diligent agierte bei dieser Transaktion die UBS Investment Bank. Rechtliche Beratung erhielt Diligent von der Kanzlei Willkie Farr Gallagher LLP. Clearlake und Blackstone erhielten rechtliche Beratung von den Kanzleien Sidley Austin LLP bzw. Kirkland Ellis LLP. PJT Partners agierte als Finanzberater von Blackstone.

Über Diligent

Diligent ist Pionier auf dem Gebiet Modern Governance und befähigt Führungskräfte, effiziente Unternehmensführung als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Durch die einzigartigen Einblicke eines Teams von Brancheninnovatoren sowie hochsichere, integrierte Saas-Technologien verändert Diligent mit branchenführenden Lösungen die Arbeitswelt auf Führungs- und Vorstandsebene. Führungskräfte setzen auf Diligent, um Verantwortlichkeit und Transparenz zu fördern und dabei die Prioritäten von Interessenvertretern und Anteilseignern zu berücksichtigen. Die Anwendungen von Diligent optimieren die Routineprozesse des Vorstands und der Ausschüsse und unterstützen Zusammenarbeit und Informationsaustausch. Mit Lösungen, die sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor konzipiert wurden, trägt Diligent dazu bei, eine neue Ära der Unternehmensführung einzuläuten.

Diligent stellt seine Dienstleistungen dem weltweit größten Netzwerk aus Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern sowie Führungskräften zur Verfügung. Mehr als 19.000 Unternehmen und rund 700.000 Führungskräfte in über 90 Ländern vertrauen auf Diligent. Diligent betreut einige der größten börsennotierten Unternehmen, darunter über 50 Prozent der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70 Prozent des FTSE 100 Index und 65 Prozent des ASX Index. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://protect-au.mimecast.com/s/xIpbCXLWnXhnE1l1uDEqce?domain=diligent.com.

Über Insight Partners

Insight Partners ist eine weltweit führende Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke und expandierende Technologie- und Softwareunternehmen investiert, die den Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Insight Partners wurde 1995 gegründet, hat weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und durch eine Reihe von Fonds mehr als 30 Mrd. USD an Kapitalzusagen eingeworben. Der Auftrag von Insight besteht darin, visionäre Führungskräfte zu finden, sie zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktisches, interaktives Softwarewissen zu vermitteln, um den langfristigen Erfolg zu fördern. Über alle Mitarbeiter und das ganze Portfolio hinweg fördert Insight eine Kultur, die von der Überzeugung getragen ist, dass expandierende Jungunternehmen und Wachstum Chancen für alle schaffen. Weitere Informationen zu Insight und allen Investitionen der Firma finden Sie unter https://protect-au.mimecast.com/s/GeaoC2xMOqhk5vLvhXwds9?domain=insightpartners.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Über Clearlake

Die Clearlake Capital Group L.P. ist ein im Jahr 2006 gegründetes, privates Investmentunternehmen. Clearlake Capital sucht die Zusammenarbeit mit erstklassigen Führungsteams und stellt Langzeitkapital an dynamische Unternehmen bereit, die von seiner operativen Verbesserungsmethode, O.P.S., profitieren können. Das Unternehmen verfolgt einen sektorspezifischen Ansatz, mit Schwerpunkt auf Technologie, auf der Industriebranche sowie auf dem Verbrauchermarkt. Das von Clearlake verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf etwa 24 Milliarden US-Dollar und seine führenden Anlageverantwortlichen haben die Leitung über 200 Beteiligungen innegehabt oder daran mitgewirkt. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://protect-au.mimecast.com/s/SQHvC4QO4vFJ4yZyu3u3pj?domain=clearlake.com.

Über Blackstone

Blackstone ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft. Unser Ziel ist es, positive wirtschaftliche Impulse zu setzen und langfristig Werte für unsere Investoren, unsere Portfoliounternehmen und das gesellschaftliche Umfeld, in dem Blackstone tätig ist, zu schaffen. Wir erreichen dieses Ziel, indem wir erstklassige Mitarbeiter beschäftigen und flexibles Kapital einsetzen, damit Unternehmen ihre Probleme lösen können. Unsere Aktivitäten im Bereich der Vermögensverwaltung mit einem verwaltetem Kapital von 564 Milliarden US-Dollar erstrecken sich weltweit auf Anlageinstrumente in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Staatsanleihen und Aktien, Wachstumskapital, opportunistische Kredite ohne "Investment-Grade", Liegenschaften und Sekundärfonds. Weitere Informationen finden Sie unter https://protect-au.mimecast.com/s/7o51C6XQ2xhoLEREFvZp3u?domain=blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

