FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Telekom rückt am Freitag bei den Anlegern positiv ins Rampenlicht. Vorbörslich ging es für die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um 1,4 Prozent nach oben, nachdem die US-Tochter T-Mobile US am Vorabend starke Quartalszahlen vorgelegt hatte.



Dank der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint sprangen die Umsätze der US-Mobilfunktochter im Jahresvergleich um 61 Prozent hoch und übertrafen so die Markterwartungen. Die Aktien von T-Mobile US waren in New York nachbörslich auch um mehr als fünf Prozent angezogen./tih/jha/

