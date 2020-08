Noch bis vor Kurzem steckte das Währungspaar Euro zum japanischen Yen in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, der Tiefpunkt in diesem Jahr wurde bei 114,4335 JPY markiert. Aber bereits im Vorjahr hat sich eine deutliche Stabilisierungstendenz abgezeichnet, die in einen etwas schrägen Doppelboden mündete. Im Mai legte der Euro gegenüber dem Yen spürbar zu, überwand nur wenig später seinen mittelfristigen Abwärtstrend und markierte bei 124,4219 JPY sein Sommerhoch. Dieses wurde jedoch in den letzten Handelstagen übertroffen, womit nun die Höchststände aus Anfang 2019 sowie das 138,2 Fibonacci-Retracement in den Fokus rücken.

Zweite Welle gestartet

Solange die Junihochs bei 124,4219 JPY als Unterstützung herhalten können, sind weitere Zugewinne ...

