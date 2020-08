Mit Verlusten endete der Handel für den heimischen Markt, der ATX musste nach zwei Tagen mit klaren Zuwächsen gestern 1,3% abgeben. Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Airline-Caterers Do&Co am gestrigen Handelstag stark unter Druck und verloren satte 9,8%, das Unternehmen dürfte wohl unter anderem aufgrund der schwachen Quartalszahlen der Lufthansa und deren heimischer Tochter AUA in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Banken standen ebenfalls im Mittelpunkt, einem Bloomberg-Bericht zufolge könnten aufgrund unzureichender Geldmitteln bei der Einlagensicherung heimische Geldhäuser zur Kasse gebeten werden, nachdem zwei Kreditgeber in der jüngsten Vergangenheit ausgefallen sind. Die Erste Group musste 1,6% abgeben, die Raiffeisen Bank ...

