BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie erwartet für die kommenden drei Monate erneut eine weitere Steigerung ihrer Produktion. Eine Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ergab, dass sich die Stimmung im Juli zum dritten Mal in Folge verbessert hat und der Produktionsindikator auf plus 14,7 Punkte kletterte, nach plus 4,4 im Juni.

"Die Industrie arbeitet sich weiter aus ihrem Produktionstal", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Die Stimmung ist in den Sektoren jedoch unterschiedlich. Während die Autoindustrie nur eine geringfügige Ausweitung der Produktion plant und der Index nur leicht um zwei Punkte auf 51 stieg, visieren Getränkehersteller eine deutlichere Steigerung an. Der Index erreichte dort 31 Punkte, nach 19 im Juni.

Ähnlich positiv sieht die Situation bei den Pharmaunternehmen aus. Der Index stieg hier auf 23 Punkte, nach 12 im Juni. Auch in der Chemie und bei den Nahrungsmittelherstellern haben sich die Erwartungen verbessert. Der Index stieg im Juli jeweils auf 19 Punkte, von zuvor 9 Punkten im Chemiesektor und 17 bei den Nahrungsmittelherstellern.

Weitere Rückgänge im Maschinenbau und bei Metallern

Pessimismus hielt hingegen trotz leichter Verbesserungen im Maschinenbau und bei den Metallern an. Im Maschinenbau bleibt der Index negativ, stieg aber auf minus 12 Punkte, nach minus 25 im Juni. Auch die Metallerzeuger und -bearbeiter bleiben zurückhaltend, der Index stieg im Juli auf minus 9 Punkte, nach minus 22 im Juni, so Ifo.

In einigen Branchen trübten sich die Erwartungen sogar ein. Bei den Möbelherstellern fiel der Index im Juli auf plus 6 Punkte, bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren auf plus 5 Punkte, bei den Herstellern von Druckerzeugnissen auf plus 1 Punkt und bei den Herstellern von Leder, Lederwaren und Schuhen auf minus 10 Punkte.

