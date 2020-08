Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im Juni stärker als erwartet

Der produzierende Sektor Deutschlands hat im Juni seine Produktion stärker gesteigert als von Experten erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich der Ausstoß gegenüber dem Vormonat um 8,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen Anstieg von 7,8 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete Produktionsanstieg von 7,8 Prozent wurde auf 7,4 Prozent revidiert. Im Jahresvergleich lag die Produktion im Juni um 11,5 (Mai: minus 19,6) Prozent niedriger.

Deutsche Exporte im Juni mit stärkstem Zuwachs seit 1990

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juni deutlich gesteigert, womit sich die Erholung ausgehend von einem niedrigen Niveau beschleunigt hat. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 14,9 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit dem Beginn der Zeitreihe 1990. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 14,4 Prozent erwartet.

Chinas Exporte steigen im Juli stärker als erwartet

China hat im Juli deutlich mehr exportiert als im Vormonat und als Ökonomen erwartet haben. Die schrittweisen Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise in den USA und Europa haben die Nachfrage spürbar gestützt. Die Exporte kletterten im vergangenen Monat um 7,2 Prozent, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Im Juni lag der Zuwachs nur bei 0,5 Prozent. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 214.214 angegeben - ein Plus von 1.147 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 215.039 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.183 Todesfälle und damit acht mehr als am Vortag.

Scholz weist Steuerberater an, Steuermodelle zu melden - Presse

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will bei der Meldepflicht von Steuertricks Fakten schaffen, notfalls gegen den Widerstand unionsgeführter Bundesländer sowie der Bundestagsfraktionen von Union und FDP. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind seit dem 1. Juli 2020 gesetzlich verpflichtet anzuzeigen, wenn sie für Kunden grenzüberschreitende Steuersparmodelle entwickeln.

USA drohen Fährhafen Sassnitz wegen Nord Stream mit Sanktionen - Bericht

Drei US-Senatoren haben dem Management der Fährhafen Sassnitz GmbH auf Rügen laut einem Bericht der Welt "vernichtende rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen" angedroht, sollte die Firma den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 weiter unterstützen. Der Hafen Mukran bei Sassnitz dient als Röhren-Lagerstätte für die noch zu bauende Pipeline-Strecke von 160 Kilometern. Das Auswärtige Amt reagierte empört auf die Drohungen aus Washington.

WHO-Chef Tedros warnt vor "Impfstoff-Nationalismus"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einem weltweiten Verteilkampf um einen möglichen Corona-Impfstoff gewarnt. "Impfstoff-Nationalismus ist nicht gut, er wird uns nicht helfen", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Um die Pandemie schnell zu überwinden, müsse sich die Welt "gemeinsam erholen". In der globalisierten Welt seien alle Länder miteinander verflochten.

Großbritannien ordnet Quarantäne für Reisende aus Belgien, Andorra und Bahamas an

Wegen eines starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus Belgien, Andorra und den Bahamas in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus den drei betroffenen Staaten "müssen sich zwei Wochen lang isolieren", teilte das Verkehrsministerium in London mit.

Griechenland schließt nachts viele Grenzübergänge

Nach einem Anstieg der Coronavirus-Infektionsraten schließt Griechenland nachts seine Grenze. Nur die Grenzübergänge zu Bulgarien bleiben in der Nacht geöffnet, wie die Regierung mitteilte. Der Zivilschutz gab zudem strenge neue Regeln für die kleine Insel Poros nahe Athen bekannt, wo es zuletzt vergleichsweise viele Neuansteckungen gab.

16 Hafen-Mitarbeiter wegen Explosionen in Beirut festgenommen

Zwei Tage nach der Explosionskatastrophe in Beirut haben die libanesischen Behörden erste Festnahmen vermeldet. 16 Hafen-Mitarbeiter seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Militärstaatsanwaltschaft mit. Als Reaktion auf die Zerstörung kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch in Beirut eine internationale Hilfskonferenz für den Libanon "in den kommenden Tagen" an.

Inzwischen mehr als eine Million verzeichnete Corona-Fälle in Afrika

In Afrika gibt es inzwischen mehr als eine Million verzeichnete Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Bis Donnerstagabend (MESZ) wurden auf dem Kontinent insgesamt 1.000.054 Ansteckungsfälle gezählt, wie eine auf Behördenangaben beruhende Statistik der Nachrichtenagentur AFP ergab. Dennoch ist Afrika weiterhin deutlich weniger von der Pandemie betroffen als andere Kontinente. Nur in Ozeanien gibt es weniger erfasste Infektionsfälle.

Früherer saudi-arabischer Spion wirft Kronprinz Mordkomplott vor

Ein früherer saudi-arabischer Spion wirft Kronprinz Mohammed bin Salman vor, hinter einem Komplott zu seiner Ermordung gesteckt zu haben. Der Kronprinz habe im Jahr 2018 ein "Mordkommando" nach Kanada geschickt, um ihn töten und zerstückeln zu lassen, führt der frühere Geheimdienstmitarbeiter Saad Aljabri in einer Klage bei einem Bundesgericht in Washington ins Feld.

Trump setzt Strafzölle auf Aluminium aus Kanada wieder in Kraft

US-Präsident Donald Trump setzt Strafzölle von 10 Prozent auf Aluminium aus Kanada wieder in Kraft. Die Zunahme der Importe aus dem Nachbarland füge dem US-Aluminiumsektor massiven Schaden zu, sagte Trump bei einem Besuch im Bundesstaat Ohio. Die kanadische Regierung kündigte Gegenmaßnahmen in gleichem Umfang an.

USA heben weltweite Reisewarnung wegen Corona wieder auf

Die USA haben ihre wegen der Coronavirus-Pandemie ausgerufene weltweite Reisewarnung wieder aufgehoben. Das US-Außenministerium kündigte an, fortan wieder Reisehinweise und Reisewarnungen zu einzelnen Ländern zu veröffentlichen. Während sich die Lage in einigen Ländern verbessere, könne sie sich in anderen jederzeit wieder verschlechtern.

New York verklagt Waffenlobbyorganisation NRA

Juristischer Frontalangriff auf die mächtige Waffenlobby in den USA: Wegen mutmaßlicher Finanzvergehen hat der US-Bundesstaat New York die National Rifle Organisation (NRA) verklagt und eine Auflösung der Organisation verlangt. Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte, NRA-Chef Wayne LaPierre und drei weitere Führungsvertreter hätten in großem Umfang Gelder der Organisation veruntreut. Allein in drei Jahren habe die NRA so mehr als 64 Millionen Dollar verloren.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juni -1,2% (PROGNOSE: -7,9%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -3,4% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juni 35,4%

Japan/Konsumneigung Juni -8,1 Pkt gg Vorjahr

August 07, 2020

