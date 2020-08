Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die 3D Drucker, die Quartalszahlen von SHOP APOTHEKE, SYMRISE und COMPOGROUP. Außerdem im Fokus: TOYOTA.

INDIZES | Gestern im frühen Handel flackerte kurzzeitig Dynamik im DAX auf. Im weiteren Verlauf kam das deutsche Börsenbarometer aber wieder zurück und beendete den Handel mit einem leichten Abschlag. So geht es heute im frühen Handel auch weiter - seitwärts. Ganz anders die Wall Street. Die US-Indizes schlossen gestern den fünften Tag in Folge mit Gewinnen. Im Gegensatz zu Mittwoch war die Rollenverteilung wieder klassisch. DOW Jones und S&P500 legten 0,6 Prozent zu, der NASDAQ100 schaffte 1,2 Prozent Plus. Es ist das vierte neue Allzeithoch in dieser Woche.

Bis letztes Jahr war der Sektor 3D Druck noch in aller Munde. Riesige Summen flossen in die junge Branche und blähten die Bewertungen der Unternehmen auf. Das ist vorbei, die Kurse sind von ihren Hochs massiv zurückgekommen. Gestern verfehlte 3D SYSTEMS die Erwartungen und kündigte Restrukturierungen an. Man wird sich von 20 Prozent der Belegschaft trennen, schließt Fertigungslinien und fokussiert sich auf die Bereiche Healthcare und Industrie. Vermeintliche Wachstumswerte werden besonders abgestraft, wenn der Umsatz schrumpft. Das manifestierte sich gestern mit einem Tagesverlust von 11,2 Prozent. Andere Spezialisten für 3D-Druck wie STRATASYS (- 1,9 %) und VOXELJET (- 1,5 %) wurden moderat mit nach unten gezogen. Die Branche wurde in 2019 mit Vorschusslorbeeren überschüttet und macht einen schmerzhaften Konsolidierungsprozess durch. Parallelen zum derzeitigen Hype um die SPACs sind unverkennbar. Es ist eine der Kehrseiten des billigen Zentralbankgeldes.

