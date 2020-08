Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar etwas gefallen. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1846 Dollar, nachdem der Euro am Vortag im Handel mit dem US-Dollar den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht hatte. Aus dem Handel war er bei einem Stand von 1,1875 Dollar gegangen.Impulse gaben am Freitag frische Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort haben ...

