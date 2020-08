Mit dem gestrigen Null-Emissionstag auf dem EUR denominierten europäischen Credit Primärmarkt und einer leeren Pipeline für den heutigen Freitag wird diese Woche die schwächste Emissionswoche seit dem Beginn der Corona-Krise im März 2020. In Summe wurden in dieser Woche bis heute auf dem europäischen Credit Primärmarkt EUR 1,5 Mrd. an Volumen gepreist. Die von uns verfolgten Benchmarkindizes engten sich am gestrigen Tag und über den bisherigen Wochenverlauf weiter leicht ein (IG Non-Fin 125 BP, -1 BP zum Vortag; High-Yield 480 BP, -2 BP zum Vortag; Financial Senior 104 BP, -1 BP zum Vortag; Financial Subordinated 207 BP, -1 zum Vortag). Sowohl S&P als auch Moody's veröffentlichten gestern ihre initalen Ratings für adidas. Das Unternehmen wird von Moody's mit ...

