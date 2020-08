2020 ist ein weiteres Top-Jahr für Big Tech. Neben Apple und Microsoft gibt auch Amazon ordentlich Gas. Die Aktie des Bezos-Konzerns liegt seit Jahresanfang mit 75 Prozent im Plus, was Platz 8 im S&P 500 bedeutet. Aktueller Börsenwert: 1,6 Billionen Dollar. Ist das so langsam zu viel des Guten?Die Anleger bekommen nach den starken Quartalszahlen nicht genug von Amazon. Am Donnerstag kletterte die Aktie um ein Prozent auf 3.225 Dollar und ist auf dem besten Weg, schon sehr bald das Rekordhoch bei ...

